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Іран і Росія погодили технічне обслуговування російських літаків та експорт обладнання

Російська Федерація зможе частково обійти західні санкції.

Іран і Росія погодили технічне обслуговування російських літаків та експорт обладнання
Фото: EPA/UPG

Росія та Іран підписали Меморандум про взаєморозуміння між країнами, який активізує співробітництво в галузі авіаперевезень. Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на Mehr News Agency.

Зокрема, повідомляється, що у вівторок, 26 липня, заступник міністра транспорту Російської Федерації провів переговори з головою Організації цивільної авіації Ірану. В результаті підписання Меморандуму були досягнуті домовленості, зокрема, щодо збільшення частоти польотів - до 35 пасажирських рейсів на тиждень та виконання вантажних рейсів між країнами без обмеження пропускної спроможності.

Крім РФ погодила з Іраном експорт деталей та обладнання, виготовленого в Ірані. Також ремонтні центри Ірану надаватимуть ремонтно-експлуатаційні послуги та технічну підтримку російських літаків.

Таким чином Російська Федерація зможе частково обійти західні санкції.

Нагадаємо, на початку липня США заявили про плани Ірану передати Росії кілька сотень бойових безпілотників. У Тегерані цю інформацію заперечили. Однак за останній місяць делегація Росії двічі відвідувала аеродром Кашан в Ірані для огляду безпілотників «Шахід-191» та «Шахід-129». Обидва типи цих безпілотників здатні нести високоточні ракети. США заявили, що готові до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо той вирішить передати безпілотники армії Росії.

Також нагадаємо, що на зустрічі із Путіним 20 липня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підтримав розвʼязану Росією війну проти України

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