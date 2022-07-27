Lufthansa скасувала більше тисячі рейсів у Німеччині через страйк

Lufthansa скасувала понад 1000 рейсів у Німеччині через страйк наземного персоналу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Персонал почав страйк рано вранці 27 липня, оголосивши про скасування майже всіх своїх рейсів у Німеччині. Наслідки цього торкнулися близько 134 тисяч пасажирів, насамперед - у великих аеропортах-хабах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена.

Профспілка вимагає підвищення заробітної плати приблизно для 20 тисяч співробітників авіакомпанії на 9,5% та встановлення мінімальної погодинної оплати праці в розмірі 13 євро.

Нагадаємо, раніше, у розпал пандемії коронавірусу, Lufthansa заявляла, що втрачає мільйон євро кожну годину через ковідні обмеження.