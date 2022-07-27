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Рішення ЄС про скорочення споживання газу є абсолютно неприйнятним, – очільник МЗС Угорщини

"Про його реалізацію не може бути й мови". 

Рішення ЄС про скорочення споживання газу є абсолютно неприйнятним, – очільник МЗС Угорщини

Рішення Європейського союзу про скорочення споживання газу у зимовий період є абсолютно неприйнятним.

Про це заявив речник угорського уряду, цитуючи міністра закордонних справ країни Петера Сіярто.

“Для Угорщини це рішення абсолютно неприйнятне і про його реалізацію не може бути й мови. Пропозиція повністю ігнорує інтереси Угорщини, але вона також більше болюча для інших громадян ЄС, ніж для тих, проти кого вона висувається”, – йдеться у цитаті.

Ковач також процитував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявив, що “Брюссель зробив ще один крок до воєнної економіки”.

Нагадаємо, міністри енергетики країн Євросоюзу досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Міністр енергетики Люксембургу Клод Турмес зазначив, що єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина.

ЄС має намір запропонувати країнам-членам добровільно скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива.

Також Євросоюз вважає політично вмотивованим скорочення Росією постачання газу через "Північний потік". 

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