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​У Брюсселі відкрили мініатюру київського Монументу Незалежності України

Над проєктом працювали українське посольство в Бельгії та Mini Europe Park.

​У Брюсселі відкрили мініатюру київського Монументу Незалежності України
Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium

У Брюсселі в парку "Міні Європа" урочисто відкрили мініатюру Монументу Незалежності України, який стоїть у Києві.

Про це повідомили в посольстві України у Бельгії.

Над проєктом працювали українське посольство та Mini Europe Park.

За словами тимчасово повіреної у справах України Наталії Аношиної, цей пам’ятник є першою інсталяцією з країни, що не є членом ЄС і символізує прогрес нашої держави до членства у Євросоюзі.

Нагадаємо, Європейська комісія опублікувала щорічний звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію, в якому позитивно оцінила кроки, здійснені Києвом на шляху до євроінтеграції.

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