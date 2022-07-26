Над проєктом працювали українське посольство в Бельгії та Mini Europe Park.

У Брюсселі в парку "Міні Європа" урочисто відкрили мініатюру Монументу Незалежності України, який стоїть у Києві.

Про це повідомили в посольстві України у Бельгії.

Над проєктом працювали українське посольство та Mini Europe Park.

За словами тимчасово повіреної у справах України Наталії Аношиної, цей пам’ятник є першою інсталяцією з країни, що не є членом ЄС і символізує прогрес нашої держави до членства у Євросоюзі.

Нагадаємо, Європейська комісія опублікувала щорічний звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію, в якому позитивно оцінила кроки, здійснені Києвом на шляху до євроінтеграції.