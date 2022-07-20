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Нова очільниця МЗС Бельгії їздила в окупований Крим і називала його російським

Перед призначенням сторінку Аджи Лябіб у Вікіпедії відредагували, видаливши звідки згадку про Крим.

Нова очільниця МЗС Бельгії їздила в окупований Крим і називала його російським
Фото: twitter

Нова очільниця Міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у липні 2021 року, коли ще була журналісткою та телеведучою, їздила в окупований Крим. Про це свідчать її фотографії і дописи соцмережах та коментарі в телеефірах, повідомляє “Європейська правда”

Так, у липні 2021 Аджа Лябіб приїздила на фестиваль "Глобальные ценности", який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського, який проходив того року 23-25 липня. Лябіб тегнули в одному з дописів про фестиваль у Facebook, який вона поширила і на власній сторінці з коментарем "Інтенсивні моменти творення".

У її Instagram можна бачити фрагменти хореографічного виступу з нього, пізніше в ефірах вона сама говоритиме про фестиваль як головну мету цієї поїздки.

Також нинішня міністерка постила фотки з Севастополя з підписом "Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?".

Також у Facebook вона викладала фотографії з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті. Ці дописи опубліковані 26-28 липня.

Пізніше в ефірі RTBF її запитали про поїздку, акцентувавши на специфічній ситуації окупованого півострова і спитавши, чи вона повертається "з України чи з Росії".

Аджа Лябіб не дає прямої відповіді, починаючи її з того, що "щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза", а далі вмикає прямою мовою коментар перехожого-росіянина з бухти Севастополя, який каже, що "у Криму завжди була російська культура і жодного зв’язку з українською культурою".

"Звісно, відповідь була би іншою, якби я простягнула мікрофон кримському татарину або українцю", - зазначає Лябіб.

Згодом у цьому ж ефірі, говорячи про поїздку, вона все ж побіжно використає фразу, що їздила "у Росію" (- Цей фестиваль у Криму буде темою документального фільму, який ви зараз готуєте? - Так, і для цього я поїхала у Росію...)

Бельгійський політик, депутат Нового фламандського альянсу (N-VA) Петер де Роовер заявив, що сторінку у Вікіпедії про Аджу Лябіб відредагували невдовзі перед її призначенням, вказавши у тому числі на поїздку до Криму.

"Ваше резюме у Вікіпедії ретельно почистили. Серед іншого, 15 липня було видалено наступне "2021: поїздка до Лівану і Росії… До 15.07 ваша поїздка до Криму була поїздкою у "Росію" а не "в Україну", - заявив він.

У який спосіб Аджа Лябіб прибула на територію окупованого півострова - через Росію, порушивши закони України, чи через "Чонгар" - точно невідомо. Її слова про необхідність мати російську візу для рейсу до Сімферополя можуть натякати на приїзд цим маршрутом, проте у соцмережах немає жодних вказівок як на те, що подорож відбулася транзитом через один з аеропортів РФ, так і на те, що вона в’їхала та виїхала через материкову територію України.

Нагадаємо, від початку дії економічних санкцій проти РФ Бельгія заблокувала фінансові операції на суму 196,4 млрд євро ($215 млрд) та російські активи на 2,7 млрд євро ($3 млрд).

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