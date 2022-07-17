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Комісар з питань юстиції ЄС назвав держави союзу, які найбільше блокують російські активи

Є країни, які арештували дуже мало активів країни-агресора або ж не арештували взагалі.

Комісар з питань юстиції ЄС назвав держави союзу, які найбільше блокують російські активи
Фото: president.gov.ua

Комісар Європейського Союзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс назвав держави, які заморозили найбільше російських активів з-поміж інших членів ЄС, повідомляє Bloomberg.

За його словами, на Німеччину, Францію, Ірландію, а також Австрію, Бельгію та Люксембург припадає майже всі 13,9 млрд євро (із 14 млрд) росактивів, заморожених у 27 країнах ЄС.

Інші держави дали зрозуміти, що вони заарештували невеликі суми або взагалі нічого не заарештували.

"Є шість держав-членів, які виконують цю роботу... У нас склалася ситуація, коли одні держави-члени надають нам багато інформації, інші надають нам інформацію про дуже малі суми", - сказав Рейндерс.

Він зазначив, що в ЄС також працюють над розширенням повноважень країн-членів, які дозволять конфісковувати злочинні активи, зокрема, й ті, що належать російським фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями. Це стане можливим через розширення списку злочинів, як-от відмивання грошей та корупція.

Також в Євросоюзі обговорюють питання про порушення санкцій як злочин.

Правила арешту російських активів і порушення санкцій мають затвердити в жовтні, додав Комісар Євросоюзу з питань юстиції.

Нагадаємо, від 24 лютого ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро.

Черговий, сьомий, пакет санкцій Євросоюзу проти Росії узгоджує санкції ЄС із санкціями союзників і партнерів, зокрема у G7. 

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