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Російський Ан-2 розбився на Кубані, двоє загиблих

Літак впав при посадці.

Російський Ан-2 розбився на Кубані, двоє загиблих
Фото: ГП "Антонов"

Літак Ан-2 впав в Краснодарському краї РФ, зачепивши лінії електропередач. 

Про це повідомляє Meduza.

Літак впав при посадці. Як повідомили в МНС по регіону, займання після падіння не сталося. За даними слідства, пілот і пасажир Ан-2 загинули від отриманих травм. Однією з версій падіння літака є помилка пілотування.

Нагадаємо, що російські підприємства оборонно-промислового комплексу намагаються знайти аналоги сотень найменувань компонентів для своїх літаків. Серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маяках, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи.

Тим часом у ЄС занепокоєні через експлуатацію в Росії літаків західного виробництва без доступу до запчастин. В Агентстві авіабезпеки повідомили, що їм відомо про випадки розбирання одних літаків заради використання інших.

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