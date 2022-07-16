Кандидати на посаду прем'єра Британії готуються до перших дебатів

Наразі кожен із них розповів ЗМІ, як він зможе підтримати Україну та протистояти Росії.

П'ятеро кандидатів на посаду лідера Консервативної партії і, відповідно, - прем'єр-міністра Великої Британії, готуються до перших дебатів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на британські ЗМІ.

У п'ятницю всі кандидати виступили на спільній відеоконференції, на якій відповіли на питання щодо своїх передвиборчих програм. Вони розповіли, чому саме вони найкраще підходять на посаду прем'єра, а також відповіли на кілька питань щодо кризи вартості життя в країні, житлової кризи та інших тем.

Зокрема, у кандидатів запитали, як кожен із них зможе підтримати Україну та протистояти Росії.

Колишній глава Мінфіну Ріші Сунак заявив, що необхідно впроваджувати суворі санкції проти Росії та збільшити витрати на оборону.

Молодший міністр з торгівельної політики Великої Британії Пенні Мордонт зазначила, що компромісів із Росією бути не може, проте треба бути чесними з британськими громадянами щодо наслідків допомоги Україні.

На думку глави МЗС Ліз Трасс, Британія має відправляти більше зброї Україні та запровадити більше санкцій.

Ексміністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох заявила про важливість допомоги тим, хто не може допомогти собі сам і своїй прихильності НАТО.

Своєю чергою, голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендхат сказав, що Британія не повинна сама вирішувати, які умови врегулювання конфлікту будуть прийнятними для України.

Нагадаємо, процес вибору нового лідера партії стартував у середу. Консервативна партія проводитиме низку голосувань доти, доки не залишиться лише два кандидати. Після цього члени партії мають обрати свого лідера до дедлайну, встановленого так званим "комітетом 1922" (парламентською групою від Консервативної партії в Палаті громад Великої Британії).

Як відомо, британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон - прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року. Основною причиною його відставки британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він став останніми місяцями.