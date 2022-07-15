Міністри фінансів США і Канади на зустрічі G20 поклали на Росію відповідальність за розгортання економічної кризи

Від Росії на зустрічі був присутнім заступник міністра.

Фінансові лідери країн Group of 20 зібралися на саміт на індонезійському острові Балі. Вони зосередились на боротьбі з глобальними економічними загрозами, викликаними війною Росії проти України. Про це з посиланням на заяви індонезійської сторони пише Reuters.

Деякі західні міністри розкритикували представників Росії, що були присутні на перемовинах. Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що "жорстока і несправедлива війна" Росії є єдиною причиною економічної кризи, яка розгортається у світі.

Єллен наголосила, що представники Росії, які прибули на зустріч, також несуть відповідальність за війну і її наслідки.

"З початком цієї війни Росія несе одноосібну відповідальність за негативні наслідки для світової економіки, особливо за зростання цін на сировинні товари", – вважає вона.

Очікується, що фінансовим лідерам все ж вдасться знайти вирішення загрози війни, зростання цін на сировинні товари та побічні ефекти, що впливають на здатність країн з низьким рівнем доходів погашати борги.

Від РФ на Балі надіслали заступника міністра фінансів Тимура Максимова. Сам міністр Антон Силуанов брав участь віртуально, повідомили агентству джерела. За їхніми словами, під час виступу Максимова з зали демонстративно не виходили.

Особисту відповідальність на російських чиновників за воєнні злочини поклала і міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.

Зустріч фінансових лідерів минула без комюніке та оголошення про домовленості.

Нагадаємо, минулого тижня на Балі проходила аналогічна зустріч міністрів закордонних справ. Держсекретар США Ентоні Блінкен та інші західні дипломати відмовилися сфотографуватися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для традиційного фото, яке завершує саміт G20.