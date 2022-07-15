Українська громада в Оттаві виступить проти “небезпечного прецеденту” передачі Росії турбін

Протестуватимуть на Парламентському пагорбі в Оттаві.

Українська громада Канади збереться цієї неділі на Парламентському пагорбі в Оттаві, щоб висловити протест проти передачі Росії турбін для газопроводу “Північний потік”.

Про це пише nationalpost.com.

На мітингу висловлять протест проти “небезпечного прецеденту”, коли Канада послабила санкції проти Москви, щоб дозволити повернення турбін до РФ.

“Рішення Оттави було ухвалено тому, що Росія заявляє, що не може експлуатувати газопровід “Північний потік” на повну потужність без турбіни, а Німеччина, одержувач газу, намагається заповнити резервуари для зберігання перед зимою”, – зазначає видання.

За словами прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, рішення було важким, оскільки санкції не призначені для “заподіяння шкоди нашим союзникам та їхньому населенню”.

Нагадаємо, канадський уряд дозволив ремонтувати турбіни з Росії для "Північного потоку-1" протягом двох років. Дозвіл надано для шести турбін – це набагато більша домовленість, ніж було відомо раніше, коли йшлося тільки про одну.

Україна вважає цю домовленість між Канадою і німецькою компанією підлаштуванням санкційного режиму під забаганки Росії. У ЄС це порушенням санкцій не вважають.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що рішення про санкційний виняток РФ сприйматиме як прояв слабкості.

Раніше Україна закликала Німеччину зупинити "Північний потік-1". Цей потік працював на умовах винятку задля гарантування безпеки транспортування газу до Європи.