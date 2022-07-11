Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра?

МЗС довелося викликати представника Канади у нашій державі через абсолютно неприйнятний виняток із санкційного режиму проти Росії. Це стосується спільних правил, а не просто турбіни для газопроводу “Північний потік”, яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати Росії.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу у Європу”, - розповів президент.

Він зазначив, що кожна поступка сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску. Ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили.

“Увесь день триває розбір завалів у місті Часів Яр на Донеччині. Позавчора російські терористи завдали удару по двох багатоповерхівках, і на цей час у списку загиблих 31 людина. Девʼятьох вдалося врятувати”, - повідомив Володимир Зеленський.

Також Харків пережив нові жорстокі удари російської армії. Чергова ракета влучила в житловий будинок, один підʼїзд повністю зруйнований. Вранці ж окупанти обстріляли Салтівський та Київський райони з реактивної артилерії – пʼять людей убито.

Ракетних ударів зазнала і Одещина, продовжились надзвичайно жорстокі бойові дії на Донеччині й на території Луганської області.

“Направив сьогодні до Верховної Ради України дуже важливий законопроект – про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають в Україні. Фактично це відповідь на закон, який навесні був ухвалений Польською державою в інтересах наших громадян. Зокрема, пропоную дати нашим польським братам можливість легально перебувати в Україні протягом 18 місяців, право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання у наших вишах, медичне обслуговування”, - розповів президент України, і попросив народних депутатів України поставитися до цього законопроекту максимально сумлінно.

Володимир Зеленський підкреслив, що ми досягли у відносинах із Польщею найвищого рівня довіри та співпраці за життя багатьох поколінь наших народів.

Сьогодні ж Зеленський підписав указ про присвоєння місту Перемишль почесного звання “Місто-рятівник” за надзвичайно вагомий внесок влади міста, волонтерів і жителів у допомогу нашим людям і нашому захисту. Це вже друге таке рішення – польський Жешув першим отримав це звання.

Також президент України провів у Києві важливі переговори з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте, на яких обговорили оборонну співпрацю, фінансову допомогу для України й подальший рух нашої держави європейським шляхом.

“Говорив з Президентом Туреччини Ердоганом. Ключове питання – це відновлення наших експортних маршрутів через Чорне море. Працюємо над тим, щоб це стало можливим. Що швидше це відбудеться, то менше людей у світі відчують удар продовольчої кризи, що так дбайливо готувалася Росією”, - наголосив Зеленський.

Президент сьогодні ввечері підписав черговий указ про нагородження державними нагородами 287 учасників бойових дій.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, та закликав інші держави зробити те саме.