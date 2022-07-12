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Керівництво "Укроборонпрому" обговорило з послом Франції поглиблення співробітництва у військовій сфері

Франція надає Україні підтримку в усіх сферах.

Керівництво "Укроборонпрому" обговорило з послом Франції поглиблення співробітництва у військовій сфері
Фото: Пресслужба ДК "Укроборонпром"

12 липня гендиректор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв провів робочу зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

Про це йдеться на сайті концерну.

Сторони обговорили можливість поглибленого співробітництва у військовій сфері в умовах війни з РФ.

В "Укроборонпромі" зазначили, що Франція надає Україні підтримку в усіх сферах. Це постачання зброї та боєприпасів, технологій, а також фінансова та гуманітарна допомога.

Нагадаємо, п'ять підприємств "Укроборонпрому" захоплені окупантами, документація про персонал або повністю знищена, або доступ до неї відсутній.

Нещодавно ще одного інженера концерну звинуватили в підтримці російської агресії. Він поширював через Telegram повідомлення про "правильність" дій російських окупантів, які "захищають населення Донбасу".

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