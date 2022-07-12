В уряді готують законопроєкти про впровадження іспиту для отримання громадянства України

Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ підготують та внесуть на розгляд Кабінету міністрів законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Мін'юст та МВС мають підготувати та внести на розгляд Уряду відповідні проєкти законів. Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України.

"Громадянство України сьогодні – це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Шмигалю опрацювати впровадження обовʼязкових іспитів з української мови для отримання громадянства.

Докладно про те, хто і за що отримував українське громадянство за часів президентства Петра Порошенка і Володимира Зеленського, читайте в тексті LB.ua.