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В уряді готують законопроєкти про впровадження іспиту для отримання громадянства України

Відповідні проєкти законів мають підготувати Мін'юст та МВС.

В уряді готують законопроєкти про впровадження іспиту для отримання громадянства України
Фото: dpsu.gov.ua

Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ підготують та внесуть на розгляд Кабінету міністрів законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Мін'юст та МВС мають підготувати та внести на розгляд Уряду відповідні проєкти законів. Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України.

"Громадянство України сьогодні – це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Шмигалю опрацювати впровадження обовʼязкових іспитів з української мови для отримання громадянства.

Докладно про те, хто і за що отримував українське громадянство за часів президентства Петра Порошенка і Володимира Зеленського, читайте в тексті LB.ua.

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