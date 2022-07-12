За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін

Впродовж минулого тижня співробітники департаменту стратегічних розслідувань та карного розшуку викрили дві ДРГ, а також затримали близько 50 осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону.

Як зазначив Євгеній Єнін, у перші місяці війни спостерігалося різке зниження рівня злочинності. На ситуацію вплинули організація роботи блокпостів і введення комендантської години. Проте на сьогодні правоохоронці фіксують суттєве збільшення правопорушень, зокрема, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю та заволодінням транспортними засобами. При цьому, більшість фактів викрадень авто стосуються заяв від громадян, які втратили їх у зв'язку з тимчасовою окупацією українських територій.

"За минулий тиждень співробітниками департаменту стратегічних розслідувань та карного розшуку викрито дві ДРГ, які є природним невід’ємним компонентом війни, а також затримано близько 50 осіб, із них у Києві – 5 осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом. Тобто діяльність ДРГ дещо зменшується, можливо змінюється її характер, але вона точно не зникає, тому громадянам не час втрачати пильність", - повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України.

Окрім того, за його словами, проводяться профілактичні заходи, а також з особливою пильністю контролюються кордони України з Білоруссю у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській і Чернігівській областях. У прикордонних районах функціонують більше сотні блокпостів, де найчастіше вдається виявляти підозрілих осіб.

"Ми вивчаємо вміст багажників, особистих речей і телефонів підозрілих осіб. За результатами відпрацювання затримано вісім осіб, 31 особу передано для подальшої перевірки до СБУ. Якщо говорити про країну в цілому, то зазвичай за тиждень наші правоохоронці перевіряють від 10 до 20 тисяч осіб. Під час таких перевірок виявляються сотні підозрілих осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом", - розповів Єнін.

На сьогодні вже зареєстровано близько 800 кримінальних проваджень за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, повідомлено про підозру понад 150 особам і направлено до суду 75 кримінальних проваджень.

Також Єнін додав, що з початку агресії відповідні підрозділи НПУ розпочали реалізацію операції "Актив", в рамках якої були напрацьовані відповідні рекомендації і скеровані до НБУ для того, щоб суттєво посилити контроль за виведенням валютних коштів за кордони України.

"Така робота дає свій результат, адже на сьогодні під посиленим контролем перебуває близько сімох тисяч українських підприємств, які протягом останніх років співпрацювали з партнерами з Республіки Білорусь чи Російської Федерації. Упереджено виведення за кордон близько 200 мільярдів гривень. Так само прискіпливо дивимось за сплатою податків, оскільки багато хто ухиляється, чим наша обороноздатність не посилюється. Саме на цей фокус спрямована діяльність органів НПУ у взаємодії з іншими правоохоронцями", - підкреслив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, в Україні посилили блокпости через загрозу проникнення ДРГ з Білорусі.

Раніше повідомлялось, що українські захисники знешкодили декілька ворожих ДРГ.