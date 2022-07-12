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Нацполіція щоденно відкриває близько десяти кримінальних проваджень щодо колаборціонізму, - МВС

Найпоширеніші їхні прояви - допомога армії РФ, поширення російської пропаганди та добровільна участь в окупаційних "органах влади".

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Нацполіція щоденно відкриває близько десяти кримінальних проваджень щодо колаборціонізму, - МВС
Фото: ukrinform.ua

Національна поліція активно розслідує злочини пов'язані з колабораційною діяльністю.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Стаття є відносно новою, набрала чинності буквально декілька місяців тому. Але слідчі вже активно її застосовують" - повідомляють у міністерстві.

За словами представників поліції, до реєстру щоденно вноситься близько десяти нових кримінальних проваджень. На сьогодні їх налічується понад 900. Серед найпоширеніших проявів такої діяльності - допомога армії РФ, поширення російської пропаганди, добровільна участь в окупаційних "органах влади".

Нагадаємо, українці подали понад 1,8 тис. заяв на колаборантів у Дію.

Раніше повідомлялось, що перед судом постане колаборант, який був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині.

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