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Перехоплення ГУР: окупантів насильно везуть на фронт

Загарбники шукають нагоди втекти від бойових дій.

Перехоплення ГУР: окупантів насильно везуть на фронт
Фото: ГУР МО

У телефонній розмові, перехопленій воєнною розвідкою, дружина окупанта розповідає, як загарбників насильно везуть на фронт, а вони починають тікати.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Вона говорить, що підрозділ чоловіка можуть вивести із зони бойових дій на відпочинок.

Рашист відповідає, що в цьому випадку не повернеться.

"Если сейчас в тыл доберусь, то никуда нах*й не поеду обратно", - говорить він у розмові та додає, що у них таких дуже багато.

Нагадаємо, у перехопленні ГУР російський військовий розповідав про ставлення до солдатів в окупаційній армії.

Також завдяки перехопленню СБУ повідомлялось, що військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі.

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