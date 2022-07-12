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12 людей були поранені під час ранкового ракетного удару по Миколаєву (оновлено)

Ворог поцілив у медичні заклади та будинки.

12 людей були поранені під час ранкового ракетного удару по Миколаєву (оновлено)
Обстріл Миколаєва
Фото: Сєнкевич

Вранці вівторка російська армія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву. За попередніми даними, ракети влучили у два медичні заклади та житлові будинки, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

Обстріл Миколаєва
Фото: Сєнкевич Online
Обстріл Миколаєва

Сєнкевич повідомляв про чотирьох постраждалих, однак згодом голова ОВА Віталій Кім надав оновлену інформацію: поранень зазнали 12 людей.  

"На місцях працюють рятувальники та міські аварійні бригади. Більше інформації повідомлю вам згодом", – написав мер.

Обстріл Миколаєва
Фото: Сєнкевич Online
Обстріл Миколаєва

Ракетні атаки на Миколаїв армія ворога вчиняє щоранку. Учора окупанти в першій половині дня відправили по місту шість ракет. Голова ОВА Віталій Кім вважає, що окупанти бʼють по місту на знак помсти за знищення захисниками складів.

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