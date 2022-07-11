У помсту за спалені ЗСУ склади окупанти б'ють по Миколаєву, – Кім

Відомо про шість ракет і одного пораненого.

Сьогодні зранку в Миколаєві лунали вибухи. Наразі відомо про шість ракет.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

"Попередньо – без жертв (один поранений)", – зазначив у повідомленні голова ОДА.

Кім повідомив, що за минулу добу ворог обстрілював Баштанський район. Орієнтовно о 10:40 та 21:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житлових будинках та відкритих територіях домогосподарств. Потерпілих немає.

Також тривали обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Внаслідок них виникло займання поля з пшеницею в смт Березнегувате. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі близько 11:35 внаслідок обстрілу за межами с. Новомиколаївка Первомайської громади загорілися поля з врожаєм і лісосмуги. Ввечері в с. Лимани Галицинівської громади також зайнялося поле з врожаєм та лісосмуга.

Крім того, у першій половині дня були зафіксовані обстріли смт Шевченкове Шевченківської громади. У результаті чого згорів заклад ресторанного господарства. Потерпілих немає.

"У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", – резюмував повідомлення Віталій Кім.

Нагадаємо, вранці Росія обстріляла Сумщину з артилерії, у Миколаєві були вибухи, а за добу 9 липня внаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині було поранено 16 людей.