Військові налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.

Військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Іванівка на Херсонщині.

Про це повідомляє 60 окрема піхотна бригада.

"Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 ОПБР вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка", – йдеться в повідомленні.

Наразі українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що українські захисники завдали удару парою штурмовиків по скупченню противника в Херсонській області. Вражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували.