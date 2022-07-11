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ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині

Військові налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.

ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Іванівка на Херсонщині.

Про це повідомляє 60 окрема піхотна бригада.

"Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 ОПБР вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка", – йдеться в повідомленні.

Наразі українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що українські захисники завдали удару парою штурмовиків по скупченню противника в Херсонській області. Вражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували. 

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