За ніч ворог завдав трьох ракетних ударів по цивільних обʼєктах Харкова

За ніч на 11 липня ворог завдав трьох ракетних ударів по Харкову. Обстріл почався о 3:40 ночі.

Усі вражені обʼєкти – цивільні, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"У Слобідському районі одна ракета зруйнувала приміщення школи. Близько 4 ранку ще одна ракета влучила у 6-поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано один з під'їздів. Наразі на місці працюють екстрені служби, з-під завалів службовці ДСНС врятували 86-річну жінку. Дані по постраждалих уточнюються. В Основ'янському районі Харкова ракета влучила в землю недалеко від складських приміщень, вибито вікна, попередньо – постраждалих немає", – написав він.

Синєгубов додав, що по області за добу окупанти обстрілювали мирне населення Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів. Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти АПК. Сталося кілька пожеж, горіли лісосмуги та трава і очерет.

У Богодухівському районі є постраждалий – 41-річний чоловік, його госпіталізували.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджуватись на утриманні зайнятих рубежів на Харківщині та недопущенні просування наших військ. Росіяни вживають заходів для забезпечення себе паливно-мастильними матеріалами.

З реактивних систем залпового вогню та танків і артилерії ворожі війська стріляли в районах Харкова, Базаліївки, Петрівки, Руських Тишок, Слатиного, Прудянки, Рубіжного і Благодатного.