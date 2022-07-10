Ворог на Харківщині не захопив жодного нового метра території,- Синєгубов

Російські окупанти не змогли просунутися на Харківщині ні на метр.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Лінія фронту не змінилася. Ворог не захопив жодного метра нової території. Активні бої ведуться на північному, північно-східному напрямку», - наголосив він.

Синєгубов також подякував українським військовим, які збивають ракети, випущені ворожими військами по Харкову та області.

«Та кількість ракет, яка до нас прилітає, не дорівнює тій кількості ракет, яку випущено з території Російської Федерації. Наші збройні сили працюють, щоб до нас прилітало якомога менше ракет», - сказав Синєгубов.

Голова ОВА закликав людей залишатися в укриттях та не ризикувати безпекою. Від Харкова до кордону з РФ менше 40 км, час прильоту ракети становить 30-40 секунд, і часу, щоб сховатися, замало.

Нагадаємо, що близько 10:05 вранці 9 липня у Харкові пролунав сильний вибух. Внаслідок удару РФ отримали пошкодження чотири особи.

7 липня російські загарбники з РСЗВ завдали ударів по одному з районів Харкова.