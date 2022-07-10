Окупанти виводять з ладу техніку, щоб не їхати на війну в Україні, - ГУР

Військовослужбовці одного з підрозділів Збройних сил РФ вивели з ладу понад 20 одиниць власної техніки. Цей підрозділ російське командування збиралося відправити до зони бойових дій в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, військовослужбовці 103-го мотострілецького полку, який входить до складу 150-ї мотострілецької дивізії, протягом цього тижня вивели з ладу 17 одиниць БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1. Ця техніка була готова до завантаження на залізничні платформи з подальшою відправкою в Україну.

"У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправлення до зони бойових дій, окупанти виводять техніку з ладу, щоби підрозділ залишився на території РФ", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що подібна практика серед російських військових останнім часом набуває масового характеру.

Повідомляється, що командувач Південного військового округу РФ звернувся до представників спецслужб із проханням посилити нагляд за технікою та військовослужбовцями, яких відправлятимуть на війну.

Нагадаємо, що російські загарбники намагаються накрасти якнайбільше шкарпеток, які видають бійцям Збройних Сил України.

Раніше в Нацгвардії повідомили, що російські окупанти ходять у крадених українських берцях.