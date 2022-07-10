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Лінія фронту на Донеччині не змінилася, - Кириленко

Атаки ворога відбуваються постійно.

Лінія фронту на Донеччині не змінилася, - Кириленко
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Лінія фронту на території Донецької області не змінилася, ворог намагається безуспішно атакувати.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час всеукраїнського телемарафону, інформує УНІАН.

За його словами, окупаційні війська постійно обстрілюють підрозділи Сил оборони та населені пункти на лінії фронту.

"Лінія фронту не змінилася, атаки ворога відбуваються постійно, але його наступальні дії успіху не мають. Лінія фронту під постійними обстрілами: Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Торецьк, Очеретяне, Курахове, Бахмутський напрямок, Слов'янськКраматорськ", - сказав він.

Також він висловив впевненість, що росіяни не будуть змінювати тактику захоплення міст за допомогою постійних обстрілів.

Нагадаємо, що Росія завдала ввечері 9 липня три ракетні удари по Часовому Яру, зараз відомо про 6 загиблих і 5 поранених цивільних. Під завалами — щонайменше три десятки людей. Рятувальна операція триває.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ росіянам не вдається.

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