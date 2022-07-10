Окупанти використовують авіацію лише на передовій, - Повітряні сили

Ворожа авіація вже протягом 2,5 місяців не заходить у зону дії протиповітряної оборони України.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, повідомляє УНІАН.

"Ворог змінив тактику застосування своєї авіації. Ми всі бачимо крилаті ракети, які літають, більшість з них радянського виробництва. Тобто ми розуміємо, що запаси тануть. Ми не можемо стверджувати, що вони економлять. Ймовірно, що так. Тактика протягом 2,5 місяців залишається такою, якою була, - вони діють з-за меж території України, вони не входять у зону нашої протиповітряної оборони, бо не хочуть бути збитими", - сказав він.

Ігнат додав, що окупанти використовують авіацію лише на передовій, де йдуть інтенсивні бойові зіткнення.

"Там працюють ворожі гелікоптери та ударна авіація, яка завдає ударів безпосередньо в близькості до бойових дій", - зауважив речник.

Водночас він повідомив, що українська авіація також задіяна на лінії фронту.

"Наша ударна авіація - бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації щодня працюють на лінії фронту, а також у глибині оборони супротивника, завдаючи ударів по військах, по техніці, а також по тилових пунктах управління, складах боєприпасів і так далі", - сказав він.

Нагадаємо, що українська авіація знищила 2 липня майже 10 танків та 2 пункти управління ворога.

Також відомо, що російські підприємства оборонно-промислового комплексу намагаються знайти аналоги сотень найменувань компонентів для своїх літаків.