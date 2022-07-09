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Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджено 15 житлових будинків

Надвечір ворог вдарив з РСЗВ поблизу Радушного.

Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджено 15 житлових будинків
Фото: Пресслужба Дніпропетровської облради

У Дніпропетровській області унаслідок обстрілів пошкоджено півтора десятки житлових будинків, зокрема фасади, вікна та балкони.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

А також чотири автівки, газову мережу (витік газу ліквідовано) та електричну підстанцію (відключення не було). 

“Ще одна машина вранці вигоріла вщент. Рятувальники  також знайшли два касетні елементи від РСЗВ, їх вже ліквідовано”, – йдеться у повідомленні.

Надвечір ворог вдарив з РСЗВ (реактивної системи залпового вогню, - ред.) поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі. 

“Було три прильоти. Нині вся інформація з‘ясовується, попередньо – без жертв”, – додав Лукашук.

Окрім того, за його словами, після вчорашнього обстрілу Нікопольського району співробітники ДСНС виявили більше десяти воронок і безпечні уламки від “Градів”. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні РФ вбила ще двох цивільних мешканок Дніпропетровщини. Внаслідок ранкового обстрілу Інгулецького району одна жінка загинула на місці, пізніше молода дівчина померла в лікарні від отриманих поранень.

Ще троє осіб постраждали, діставши осколкові поранення. 

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