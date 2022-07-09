Унаслідок обстрілу Сумщини сьогодні постраждало 5 людей

Наслідки обстрілів у місті Глухів на Сумщині 15 червня

Протягом суботи, 9 липня росіяни обстрілювали чотири громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зрануку внаслідок ракетних з гелікоптера у Миропільській громаді було поранено двоє людей.

У Шалигінській громаді майже опівдні пролунало 6 вибухів – росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. Тоді ж було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон.

Ввечері, о пів на сьому росіяни так само випустили ще 12 ракет.

Після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню – зафіксовано 24 “приходи”.

Опівдні на околицях двох населених пунктів Хотінської громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Троє людей поранені.

Ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді. О другій годині – ще 4, а ближче до пів на третю в – 7 мінометних приходів.

Нагадаємо, вчора під ворожим вогнем опинилися 10 громад Чернігівщини і Сумщини.