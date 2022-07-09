Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
На Херсонщині горить завод, де ймовірно був ворожий склад, - Хлань
На Херсонщині горить завод, де ймовірно був ворожий склад, - Хлань
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
ГоловнаСвіт

Унаслідок обстрілу Сумщини сьогодні постраждало 5 людей

Окупанти обстріляли чотири громади.

Унаслідок обстрілу Сумщини сьогодні постраждало 5 людей
Наслідки обстрілів у місті Глухів на Сумщині 15 червня
Фото: ОК Північ у Telegram

Протягом суботи, 9 липня росіяни обстрілювали чотири громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зрануку внаслідок ракетних з гелікоптера у Миропільській громаді було поранено двоє людей.

У Шалигінській громаді майже опівдні пролунало 6 вибухів – росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. Тоді ж було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон.

Ввечері, о пів на сьому росіяни так само випустили ще 12 ракет.

Після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню – зафіксовано 24 “приходи”. 

Опівдні на околицях двох населених пунктів Хотінської громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Троє людей поранені.

Ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді. О другій годині – ще 4, а ближче до пів на третю в – 7 мінометних приходів.

Нагадаємо, вчора під ворожим вогнем опинилися 10 громад Чернігівщини і Сумщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також