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Зеленський подякував Байдену за черговий пакет допомоги

Також президент України подякував народові США.

Зеленський подякував Байдену за черговий пакет допомоги
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за новий пакет оборонної допомоги

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

“Чергові HIMARS і 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби”, - зазначив президент України.  

Він підкреслив. що саме така допомога допомагає Україні тиснути на ворога.

“Цінуємо лідерську підтримку США! Разом ідемо до перемоги!” - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, США надішлють Україні військового обладнання ще на 400 млн доларів, включаючи чотири ракетні системи HIMARS

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