Зеленський подякував Байдену за черговий пакет допомоги

Щиро вдячний Президенту 🇺🇸 @POTUS і американському народові за продовження дієвої підтримки 🇺🇦 в протидії агресії РФ. Чергові #HIMARS і 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби. Саме це допомагає тиснути на ворога. Цінуємо лідерську підтримку 🇺🇸! Разом ідемо до перемоги!