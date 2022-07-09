Зеленський подякував Байдену за черговий пакет допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за новий пакет оборонної допомоги.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Чергові HIMARS і 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби”, - зазначив президент України.
Він підкреслив. що саме така допомога допомагає Україні тиснути на ворога.
“Цінуємо лідерську підтримку США! Разом ідемо до перемоги!” - підсумував Зеленський.
Щиро вдячний Президенту 🇺🇸 @POTUS і американському народові за продовження дієвої підтримки 🇺🇦 в протидії агресії РФ. Чергові #HIMARS і 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби. Саме це допомагає тиснути на ворога. Цінуємо лідерську підтримку 🇺🇸! Разом ідемо до перемоги!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2022
Нагадаємо, США надішлють Україні військового обладнання ще на 400 млн доларів, включаючи чотири ракетні системи HIMARS.