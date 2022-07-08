Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, - ЗМІ

США надішлють Україні військового обладнання ще на 400 млн доларів, включаючи чотири ракетні системи HIMARS.

Про це повідомляє AP з посиланням на анонімного представника оборонного відомства.

Окрім HIMARS, США також надішлють 1 тис. снарядів 155-міліметрової артилерії з підвищеною точністю, яка також допоможе Україні вражати конкретні цілі. У пакет також увійдуть три тактичні машини, радіолокаційні контрбатарейні системи, запасні частини та інше обладнання.

Представник оборонного відомства повідомив, що вісім HIMARS, які були надіслані раніше, все ще використовуються українськими силами в боях.

Нові HIMARS допоможуть вражати російські командні та контрольні вузли, логістичні можливості та інші системи, які знаходяться далі за фронтом бою.

Посадовець сказав, що ключовою метою є розбудова матеріально-технічного та ремонтного потенціалу України, щоб війська могли підтримувати свої системи озброєння та продовжувати боротьбу в майбутньому.

Раніше повідомлялось, що голова МЗС Дмитро Кулеба та держсекретар США Блінкен скоординували кроки для прискорення поставок важкого озброєння з боку США та інших партнерів.