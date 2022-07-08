Від вогневого ураження ЗСУ захлинулися наступи окупантів на Слов'янському, Краматорському і Південнобузькому напрямках

На Бахмутському рашисти хоч і мали підтримку артилерії та оперативно-тактичної авіації, але це їм не допомогло. Як і на Харківському напрямку.

Збройні Сили України завдали рашистам вогневого ураження на декількох напрямках і відбили ворожі штурми.

Про це повідомили в Генеральному штабі.

Так, на Слов'янському наступальні дії окупантів захлинулися у районі населеного пункту Богородичне. Росіяни з втратами відійшли.

На Харківському неподалік від Дементіївки українські підрозділи двічі відбили штурмові дії росармії та відкинули її назад.

На Краматорському Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях загарбників у районі Верхньокам’янського і змусили відійти від населеного пункту.

На Бахмутському окупанти хоч і мали підтримку артилерії та оперативно-тактичної авіації, та це не допомогло їм здійснити успішний наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Рашисти зазнали втрат і відійшли.

А на Південнобузькому росіяни намагалися наступати в районі населеного пункту Велике Артакове, та українські бійці швидко придушили цю спробу і відігнали окупантів.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 8 липня така:

на Волинському та Поліському білоруські підрозділи ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА. На території Білорусі продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня.

та білоруські підрозділи ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА. На території Білорусі продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня. на Харківському росіяни обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак. Також завдали авіаудару поблизу Петрівки.

росіяни обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак. Також завдали авіаудару поблизу Петрівки. на Слов’янському окупанти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища.

окупанти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища. на Краматорському загарбники завдали удару по цивільній та військовій інфраструктурі в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки.

загарбники завдали удару по цивільній та військовій інфраструктурі в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки. на Бахмутському рашисти обстрілювали українські позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснили авіаудари неподалік Берестового і Покровського. Тривають бої поблизу Веселої Долини.

рашисти обстрілювали українські позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснили авіаудари неподалік Берестового і Покровського. Тривають бої поблизу Веселої Долини. на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки.

продовжуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки. в акваторії Чорного та Азовського морів Росія продовжує блокувати цивільне судноплавство, зокрема, в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, на Херсонщині спалахнула пожежа на заводі, де ймовірно був ворожий склад.

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