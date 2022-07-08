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Від вогневого ураження ЗСУ захлинулися наступи окупантів на Слов'янському, Краматорському і Південнобузькому напрямках

На Бахмутському рашисти хоч і мали підтримку артилерії та оперативно-тактичної авіації, але це їм не допомогло. Як і на Харківському напрямку.

Від вогневого ураження ЗСУ захлинулися наступи окупантів на Слов'янському, Краматорському і Південнобузькому напрямках
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України завдали рашистам вогневого ураження на декількох напрямках і відбили ворожі штурми.

Про це повідомили в Генеральному штабі.

Так, на Слов'янському наступальні дії окупантів захлинулися у районі населеного пункту Богородичне. Росіяни з втратами відійшли.

На Харківському неподалік від Дементіївки українські підрозділи двічі відбили штурмові дії росармії та відкинули її назад.

На Краматорському Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях загарбників у районі Верхньокам’янського і змусили відійти від населеного пункту.

На Бахмутському окупанти хоч і мали підтримку артилерії та оперативно-тактичної авіації, та це не допомогло їм здійснити успішний наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Рашисти зазнали втрат і відійшли. 

А на Південнобузькому росіяни намагалися наступати в районі населеного пункту Велике Артакове, та українські бійці швидко придушили цю спробу і відігнали окупантів. 

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 8 липня така:

  • на Волинському та Поліському білоруські підрозділи ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА. На території Білорусі продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня. 
  • на Харківському росіяни обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак. Також завдали авіаудару поблизу Петрівки.
  • на Слов’янському окупанти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища. 
  • на Краматорському загарбники завдали удару по цивільній та військовій інфраструктурі в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки.
  • на Бахмутському рашисти обстрілювали українські позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснили авіаудари неподалік Берестового і Покровського. Тривають бої поблизу Веселої Долини. 
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки. 
  • в акваторії Чорного та Азовського морів Росія продовжує блокувати цивільне судноплавство, зокрема, в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, на Херсонщині спалахнула пожежа на заводі, де ймовірно був ворожий склад.

Ще одну дрейфуючу міну біля узбережжя Одещини виявили і знешкодили ВМСУ.

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