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ЄС передав прикордонникам шоломи та бронежилети на суму майже 1 млн євро

Наразі тривають закупівлі для задоволення потреб інших служб.

ЄС передав прикордонникам шоломи та бронежилети на суму майже 1 млн євро
Фото: ТГ МВС

ЄС у межах проєкту «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)» передав Україні шоломи та бронежилети на загальну суму понад 977 тис. євро.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

«В умовах неспровокованої та невиправданої агресії з боку Російської Федерації Державна прикордонна служба України продемонструвала найвищу відданість справі захисту безпеки кордонів, а також здатність створити умови для упорядкованого перетину кордону мільйонами громадян України, які рятувались від лиха війни. Надання засобів особистого захисту співробітникам Прикордонної служби є одним з наших головних пріоритетів, оскільки для ЄС людина та її безпека є основною цінністю», - зазначив Ксав’є Камю, керівник відділу належного врядування та верховенства права Представництва ЄС в Україні.

Також повідомляється, що наразі тривають закупівлі для задоволення потреб інших служб, зокрема додаткових засобів індивідуального захисту, дизельних генераторів, камер тощо.

Нагадаємо, минулого тижня українські правоохоронні органи отримали від США обладнання вартістю 5,3 мільйона доларів.

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