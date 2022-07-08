Зеленський відвідав передові позиції захисників на Дніпропетровщині

Глава держави поспілкувався з військовими та провів нараду щодо ситуації в регіоні.

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Дніпропетровській області.

Про це він повідомив у Telegram.

"Поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди. Настрій у них рішучий, в очах – впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України", – написав президент.

Він додав, що відвідав рідний для нього Криворізький район.

"Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста, попри воєнний стан, мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками", – наголосив він.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

На нараді з питань оперативної обстановки на території Криворізького району президент заслухав доповідь командувача оперативного угруповання військ "Каховка", бригадного генерала Михайла Драпатого, додали в пресслужбі президента.

Зеленського проінформували про будівництво оборонних споруд, матеріально-технічне забезпечення військ.

Окремо на нараді обговорили проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі в умовах воєнного стану та створення умов для відновлення їх повноцінної роботи.

Фото: ОПУ

Ворог, як відомо, обстрілює Криворізький район фактично щоденно. Вогонь ведеться із тимчасово окупованої Херсонщини.

Це не перший візит Зеленського на передові позиції бійців за час повномасштабного вторгнення Росії. На початку червня він відвідав командні пункти і позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.

Також у червні він відвідував передові позиції у Запорізькій області, до того – у Харківській і Донецькій.