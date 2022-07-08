​Понад 4 тисяч скарг на домашнє насильство зареєстрували в Києві від початку вторгнення РФ

З них 3349 звернень надійшло від жінок, а 768 – від чоловіків.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві зареєстрували понад чотири тисячі звернень щодо домашнього насильства.

Про це повідомили в КМДА з посиланням на Київський міський центр гендерної рівності.

"Усього за цей час зареєстровано 4117 звернень, із них 3349 надійшло від жінок, а 768 – від чоловіків", - уточнили в адміністрації.

Також до центру звертаються через тривогу щодо ймовірного повторного наступу рашистів на Київ і повернення під окупацію, з переживаннями про виїзд із України, занепокоєння за дітей, страх лишитися без роботи чи втратити житло тощо.

У КМЦ підкреслили, що усі дзвінки є безкоштовними та анонімними. Телефон працює цілодобово і без вихідних:

044-272-15-00 (з мобільного);

15-00 (зі стаціонарного).

За інформацією центру, в Києві працюють дві так звані "кризові кімнати" для постраждалих, а також два притулки для жінок, котрі постраждали від домашнього насильства.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський підписав Закон України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами".

На Донеччині розширили мережу спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства.