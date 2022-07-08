​Понад 4 тисяч скарг на домашнє насильство зареєстрували в Києві від початку вторгнення РФ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві зареєстрували понад чотири тисячі звернень щодо домашнього насильства.
Про це повідомили в КМДА з посиланням на Київський міський центр гендерної рівності.
"Усього за цей час зареєстровано 4117 звернень, із них 3349 надійшло від жінок, а 768 – від чоловіків", - уточнили в адміністрації.
Також до центру звертаються через тривогу щодо ймовірного повторного наступу рашистів на Київ і повернення під окупацію, з переживаннями про виїзд із України, занепокоєння за дітей, страх лишитися без роботи чи втратити житло тощо.
Краще піти. Як обмежувальні та заборонні приписи (не) допомагають постраждалим від домашнього насильства
У КМЦ підкреслили, що усі дзвінки є безкоштовними та анонімними. Телефон працює цілодобово і без вихідних:
- 044-272-15-00 (з мобільного);
- 15-00 (зі стаціонарного).
За інформацією центру, в Києві працюють дві так звані "кризові кімнати" для постраждалих, а також два притулки для жінок, котрі постраждали від домашнього насильства.
Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський підписав Закон України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами".
На Донеччині розширили мережу спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства.