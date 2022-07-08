Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Шляхами війни
Шляхами війни
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
​У Сєвєродонецьку з’явилися партизани: містом розклеєні послання до Кадирова
​У Сєвєродонецьку з’явилися партизани: містом розклеєні послання до Кадирова
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
На Харківщині п'яні окупанти намагалися вантажівкою проїхатися зруйнованим мостом
На Харківщині п'яні окупанти намагалися вантажівкою проїхатися зруйнованим мостом
Польща не для всіх: навіщо Варшава обмежує виплати біженцям з України
Польща не для всіх: навіщо Варшава обмежує виплати біженцям з України
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
ГоловнаСуспільствоПодії

​Понад 4 тисяч скарг на домашнє насильство зареєстрували в Києві від початку вторгнення РФ

З них 3349 звернень надійшло від жінок, а 768 – від чоловіків.

​Понад 4 тисяч скарг на домашнє насильство зареєстрували в Києві від початку вторгнення РФ
Фото: kmiragaya/Depositphotos

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві зареєстрували понад чотири тисячі звернень щодо домашнього насильства.

Про це повідомили в КМДА з посиланням на Київський міський центр гендерної рівності.

"Усього за цей час зареєстровано 4117 звернень, із них 3349 надійшло від жінок, а 768 – від чоловіків", - уточнили в адміністрації.

Також до центру звертаються через тривогу щодо ймовірного повторного наступу рашистів на Київ і повернення під окупацію, з переживаннями про виїзд із України, занепокоєння за дітей, страх лишитися без роботи чи втратити житло тощо.

У КМЦ підкреслили, що усі дзвінки є безкоштовними та анонімними. Телефон працює цілодобово і без вихідних:

  • 044-272-15-00 (з мобільного);
  • 15-00 (зі стаціонарного).

За інформацією центру, в Києві працюють дві так звані "кризові кімнати" для постраждалих, а також два притулки для жінок, котрі постраждали від домашнього насильства.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський підписав Закон України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами".

На Донеччині розширили мережу спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також