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У Київ приїхала легендарна фотографка Енні Лейбовіц

Її помітили у київській кав’ярні.

У Київ приїхала легендарна фотографка Енні Лейбовіц
Енні Лейбовіц
Фото: viplounge

У Київ приїхала легендарна американська фотографка Енні Лейбовіц. Про це повідомило видання НВ.

Фотографку помітили за вечерею у київській кав’ярні Zigzag.

72-річна Лейбовіц відома портретами зірок, видатних осіб та політиків. Вона є авторкою знаменитого знімка, на якому оголений Джон Леннон цілує одягнену Йоко Оно, що лежить поряд із ним. Героями її портретів для обкладинок Rolling Stone, Vanity Fair, Vogue, The New York Times та інших ставали королева Єлизавета, Мік Джаггер, Майкл Джексон, Меріл Стріп, Леонардо ді Капріо, Майлі Сайрус, Джо Байден.

Бібліотека Конгресу оголосила Енні Лейбовіц “Живою Легендою”. Вона стала першою жінкою, яка мала художню виставку в Національній портретній галереї Вашингтона.

Нагадаємо, у штаб-квартирі Світового банку у Вашингтоні проходить виставка українських фотографів.

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