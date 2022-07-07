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Dakh Daughters виступатимуть на закритті Авіньйонського театрального фестивалю

Вони долучаться до вистави артдиректора фестивалю Олів'є Пі "Miss Knife and her Sisters".

Dakh Daughters виступатимуть на закритті Авіньйонського театрального фестивалю
Фото: allamoroz.org

У останній день Авіньйонський театрального фестивалю на його сцені виступить український гурт Dakh Daughters. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на офіційний сайт заходу. 

Співачки долучаться до вистави артдиректора фестивалю Олів'є Пі "Miss Knife and her Sisters". До неї також долучаться співачка з Беніна Анделік Кіджо та Національний симфонічний оркестр "Авіньйон-Прованс". 

Програма цього року – остання робота Олів'є Пі на посаді керівника Міжнародного театрального фестивалю.

Відкриттям фестиваль стане постановка російського режисера Кирила Серебреннікова. "Участь Серебренникова у програмі Авіньйона була визначена задовго до вторгнення Росії в Україну, " - прокоментував Олів'є Пі.

Нагадаємо, з 7 по 26 липня у Франції триватиме Авіньйонський фестиваль, найбільший театральний фестиваль світу.

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