МКІП протидіє підписанню законопроєкту про заборону продажу книжок, виданих в Росії та Білорусі

Інформація про це надійшла з анонімних джерел.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко у висновках, надісланих уряду, пропонує, щоб президент підписав законопроєкт по компенсацію оренди книгарням (№6287), але водночас застосував право вето до законопроєкту про заборону продажу книг виданих у Росії та Білорусі (№7459). Про це повідомляє видання “Тексти” з посиланням на джерела в Кабміні та Мінкульті.

Раніше Ткаченко публічно підтримав рішення парламенту ухвалити обидва закони.

Оскільки закони надійшли на підпис президенту 20 червня, 15-денний строк, упродовж якого Конституція дає президенту можливість повернути закон, скориставшись правом вето, вже минув.

Відповідно до частини 3 статті 94 Конституції України «У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений».

Тим часом у соцмережах шириться флешмоб із закликом до президента невідкладно підписати «книжкові закони». Його підтримали, зокрема, письменниці Оксана Забужко, Галина Крук, митці Ірма Вітовська, Анжеліка Рудницька, Ростислав Лужецький, видавці Мар’яна Савка, Олександр Красовицький, Ігор Степурін, історик і народний депутат Володимир В’ятрович, філософ і релігієзнавець Ігор Козловський, представники громадського сектору Юлія Кириченко, Валерій Пекар, Анастасія Розлуцька та сотні інших людей.

Заклики підписати книжкові закони оприлюднили також поет Сергій Жадан, низка громадських ініціатив та видавництв, зокрема, очолюване Іваном Малковичем видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га».

Нагадаємо, обидва законопроєкти внесені представниками різних фракцій і отримали в парламенті понад 300 голосів. Жоден депутат не проголосував проти й не утримався.

Законопроєкт №6287 передбачає, що держава з 2023 року компенсує видатки на оренду книгарням, які продають книжки українською мовою. А кожна новонароджена дитина і кожна дитина, якій виповниться 14 років, отримає сертифікат на купівлю українських книжок.

Законопроєкт №7459 забороняє ввезення в Україну і продаж книжок, виданих у Росії й Білорусі, а з наступного року – також видання книжок авторства громадян держави-агресора. З 2023 року видавати в Україні та ввозити з інших країн дозволяється книжки, написані мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС та корінних народів України.