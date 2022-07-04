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Мистецтво в Росії змушене йти в підпілля, - Емілія Кабакова

У містах знову проводять квартирні виставки, як було під час СРСР.

Мистецтво в Росії змушене йти в підпілля, - Емілія Кабакова
Ілля та Емілія Кабакови
Фото: James Salomon / The Art Newspaper

Мистецтво в Росії змушене йти у підпілля, розповіла в інтерв’ю The Art Newspaper художниця Емілія Кабакова.

“В маленьких містах Росії знову проводять квартирні виставки. Художники привозять свої картини і запрошують на них безкоштовно. Ми повернулися в Москву 1960-1970-х років, усе йде по колу. Це означає, що знову з’явиться неофіційне мистецтво,” - повідомила художниця.

Вона також зазначила, що більшість талановитих митців виїхали з Росії, а ті, хто залишився, не можуть висловлюватись вільно і шукають можливість “створювати багаторівневі роботи, у яких не завжди можна розпізнати, що всередині, щоб вони не були явно антиурядовими”.

Подружжя художників Ілля та Емілія Кабакови живуть і працюють у Нью-Йорку з 1990-х. Обидва народилися в Україні, утім, ніколи не розривали стосунків із Росією та позиціонують себе як “міжнародні художники, народжені в СРСР”.

Нагадаємо, Росія скоїла проти культурної спадщини України понад 400 злочинів. Наразі злочини росіян проти культурної спадщини зафіксовані на території 13 областей України та в Києві.

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