Борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Мінкультури і інформполітики України вніс елемент “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

Про це повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко у Телеграм.

"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ – це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО. Але ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське", – повідомив він.

Нагадаємо, у вересні 2021 Міністерство закордонних справ України подало номінаційне досьє "Культура приготування українського борщу" для включення до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.