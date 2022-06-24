Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, - мер Яковлев
У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, - мер Яковлев
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Документи про освіту інтегрують у Дію
Документи про освіту інтегрують у Дію
Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
ГоловнаКультура

МКІП затвердило список радянських пам’ятників, знятих з державного обліку

Щорса та Ватутіна в ньому немає.

МКІП затвердило список радянських пам’ятників, знятих з державного обліку
Фото: Reuters

Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення про зняття з державного обліку низки пам’ятників діячам радянської доби. Про це повідомили на Телеграм-каналі міністерства.

«Подолання наслідків русифікації та тоталітаризму - як ніколи на часі. Наразі МКІП вже ухвалило рішення про зняття з державного обліку пам’ятників діячам радянської доби», - зазначили в повідомленні.

Зокрема, у Києві можуть бути перенесені або демонтовані пам'ятник-погруддя О.Бойченка, бюсти В.Боженка та Н.Крупської, пам'ятники М.Кирпоносу, М.Фрунзе, С.Ковпаку, меморіальна дошка на будинку штабу округу на честь Маршала Радянського Союзу Г. Жукова та ін.

Водночас київські пам’ятники Щорсу Василя Бородая та Ватутіну Євгена Вучетича не увійшли до списку.

Детально зі списком можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, процеси демонтажу памʼятників координує Рада з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації створена МКІП та Українським інститутом національної пам'яті. Крім їх співробітників, до неї увійшли письменники, культурні діячі, видавці та історики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також