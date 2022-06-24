МКІП затвердило список радянських пам’ятників, знятих з державного обліку

Щорса та Ватутіна в ньому немає.

Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення про зняття з державного обліку низки пам’ятників діячам радянської доби. Про це повідомили на Телеграм-каналі міністерства.

«Подолання наслідків русифікації та тоталітаризму - як ніколи на часі. Наразі МКІП вже ухвалило рішення про зняття з державного обліку пам’ятників діячам радянської доби», - зазначили в повідомленні.

Зокрема, у Києві можуть бути перенесені або демонтовані пам'ятник-погруддя О.Бойченка, бюсти В.Боженка та Н.Крупської, пам'ятники М.Кирпоносу, М.Фрунзе, С.Ковпаку, меморіальна дошка на будинку штабу округу на честь Маршала Радянського Союзу Г. Жукова та ін.

Водночас київські пам’ятники Щорсу Василя Бородая та Ватутіну Євгена Вучетича не увійшли до списку.

Детально зі списком можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, процеси демонтажу памʼятників координує Рада з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації створена МКІП та Українським інститутом національної пам'яті. Крім їх співробітників, до неї увійшли письменники, культурні діячі, видавці та історики.