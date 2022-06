Українська художниця Алевтина Кахідзе візьме участь у бієнале Manifesta 14

Став відомий список учасників основного проекту бієнале Manifesta 14, що пройде з 22 липня по 30 жовтня 2022 року в Приштині (Косово).

У проєкті задіяно 102 художники та колективи із 30 країн. Серед учасників 39% мають косовське походження - це найбільший відсоток локальних художників за всю історію Manifesta. Ще 25% представляють Західні Балкани.

Україну на бієнале представить художниця Алевтина Кахідзе. Крім неї, українські художники та художниці входять у склад колективів Abazi / Greville / Pinchuk, Radio International Collective, Secondary Archive, які також увійшли в список учасників Manifesta 14.

Учасники з Росії в списку не заявлені.

Тема основного проекту — It matters what world worlds world: how to tell stories otherwise. Вона присвячена колективній розповіді, її розробила кураторка Manifesta 14 Кетрін Ніколс спільно з командою бієнале та у тісній співпраці з місцевими арт-колективами, художниками, науковцями, архітекторами.

Учасники представлять свої роботи на 25 майданчиках Приштини – від Палацу молоді та спорту до Великого хамаму. У рамках виставки, бібліотеку Хівзі Сулеймані перетворили на Центр оповідної практики та освітній простір «Оаза», який відкриється для публіки 23 липня. Інші великі проекти у місті включають «Зелений коридор» та Навчальний центр Eco Urban на території колишнього цегельного заводу.

Нагадаємо, європейська бієнале сучасного мистецтва Manifesta щоразу проходить у новому місті. Київ і Харків подали заявки на конкурс, щоб прийняти бієнале 2022 року, утім організатори віддали перевагу Приштині.