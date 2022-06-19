Рада заборонила музику держави-агресора в медіа та громадському транспорті

Верховна Рада України на засіданні 19 червня проголосувала в цілому за Закон про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (7273-д від 29.05.2022).

«За закон проголосували 303 нардепів», — повідомляє спеціальний кореспондент LB.ua в парламенті.

Законом пропонується «повністю та безстроково заборонити публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, які: містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, за винятком колишніх громадян держави-агресора, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають (не мали на момент смерті) громадянства держави-агресора; та/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була, відповідно, громадянином або зареєстрована в державі, яку в будь-який час визнано державою- агресором», — зазначено в пояснювальній записці.

Встановлення такої заборони дозволить «мінімізувати ризики можливої ворожої пропаганди засобами музики на території України та дозволить збільшити обсяги національного музичного продукту в культурному просторі».

Також, закон прийнято з метою «прискорення розвитку музичної індустрії, збільшення частки національного продукту в радіо ефірі, на телебаченні та в громадському просторі, фінансової підтримки музичних виконавців, зокрема через механізми грантування».

Законом запроваджується визначення «національного музичного продукту» та окреслення механізми його підтримки.

Буде запроваджено перелік музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України та визначити механізм його формування. Та збільшено до 40 % частку пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення. А також до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою.

Закон вводить заборону на проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці (співаки), які є громадянами держави-агресора.

Вводиться також заборона відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Хоча передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон — лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів.

Також буде заборонено відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.

Нагадаємо, музикознавча спільнота України закликала музикантів усього світу не мати справ з російською культурою до кінця війни.

Раніше повідомлялось, що введення квот на україномовний продукт не призвело до відтоку аудиторії ЗМІ.