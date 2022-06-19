Рада закликала ЄС надати Україні статус кандидата на вступ та ввести 7 пакет санкцій проти агресора

Верховна Рада України на засіданні 19 червня проголосувала за Постанову про Звернення Верховної Ради України до держав-членів Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС (7471 від 17.06.2022).

У Зверненні народні депутати закликали держави-члени ЄС приділити особливу увагу продовольчій безпеці та вжити необхідних заходів для деблокади українських портів, розслідувати та покарати винних за військові злочини, а також збільшити закупівлю та постачання зброї Україні.

За проголосували 315 парламентарів.

Фото: Ярослав Железняк Фото народного депутата фракції «Голос» Ярослава Железняка

Фото: Ярослав Железняк Фото народного депутата фракції «Голос» Ярослава Железняка

Фото: Ярослав Железняк Фото народного депутата фракції «Голос» Ярослава Железняка

У Зверненні Верховної Ради України до держав-членів Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу нардепи просять підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Постановою Верховна Рада України звертається до національних парламентів та урядів держав-членів ЄС, а також інституцій ЄС та закликає «приділити особливу увагу продовольчій безпеці та вжити необхідних заходів для деблокади українських портів, розслідувати та покарати винних за військові злочини, збільшити придбання та постачання зброї Україні, запровадити 7-й пакет санкцій ЄС, посилюючи жорсткий санкційний тиск на Росію та Білорусь, приділяючи особливу увагу повному ембарго на ввезення найважливіших товарів російського експорту, а також заборонити російське судноплавство, логістику та доступ до портів на території держав-членів ЄС», — наголошується у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Перед тим, на початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна звернулася по невідкладне приєднання до ЄС за новою спецпроцедурою.