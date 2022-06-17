Кличко повідомив, що Київ передав прикордонникам 1,7 тисяч бронежилетів

Київ отримав від партнерів і благодійників ще 17 швидких, 2 сучасних томографи та спецтехніку, а також передав прикордонникам 1,7 тис. бронежилетів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив журналістам після огляду спецтехніки та обладнання, яке місто отримало у якості допомоги.

«Сьогодні, дякуючи нашим іноземним друзям та партнерам, до яких ми звертаємося і які підтримують Україну та Київ у боротьбі з російським агресором, та українським благодійникам, столиця отримала необхідне обладнання, техніку та спецавтомобілі. І сьогодні ми передаємо все це на баланс міста. Мова йде про два нових найсучасніших комп’ютерних томографи, які можуть використовуватися як мобільні в будь-яких умовах – навіть у польових. Томографи одразу передаємо в Київську міську дитячу лікарню № 1 та Київську міську лікарню № 17», – сказав Віталій Кличко.

Він додав, що Київ отримав два дизель-генератори, два великі вантажні автомобілі та автобус на 55 місць, який зможе використовувати мерія для гуманітарних цілей. А також до столиці прибули ще 17 карет швидкої допомоги. 10 швидких – від німецьких партнерів, мерії Мюнхена. 7 – допомога українських благодійників. Загалом, із березня Київ отримав у якості допомоги вже понад 40 швидких.

«Також хочу зазначити, що місто теж допомагає як може нашим захисникам. І сьогодні столиця передає для потреб Державної прикордонної служби 1 700 бронежилетів», – наголосив Віталій Кличко.

Кличко сообщил, что Киев передал пограничникам 1,7 тысяч бронежилетов

Киев получил от партнеров и благотворителей еще 17 скорых, 2 современных томографа и спецтехнику, а также передал пограничникам 1,7тыс. бронежилетов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам после осмотра спецтехники и оборудования, которое город получил в качестве помощи.

«Сегодня, благодаря известным иностранным друзьям и партнерам, к которым мы обращаемся, и которые поддерживают Украину и Киев в борьбе с российским агрессором, и украинским благотворителям, столица получила необходимое оборудование, технику и спецавтомобили. И сегодня мы передаем все это на баланс города. Речь идет о двух новых современных компьютерных томографах, которые можно использовать как мобильные в любых условиях – даже у полевых. Томографы сразу передаем в Киевскую городскую детскую больницу №1 и Киевскую городскую больницу №17», – предположил Виталий Кличко.

Он добавил, что Киев получил два дизель-генератора, два больших грузовых автомобиля и автобус на 55 мест, который сможет использовать мэрия для гуманитарных целей. А также в столицу прибыли еще 17 карет скорой помощи. 10 скорых – от немецких партнеров, мэрии Мюнхена. 7 –помощь украинских благотворителей. В целом, с марта Киев получил в качестве помощи уже более 40 скорых.

«Также хочу отметить, что город также помогает,как может, нашим защитникам. И сегодняшняя столица передает для использования Государственной пограничной службы 1 700 бронежилетов», – сказал Виталий Кличко.