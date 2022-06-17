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Суд заборонив політичну партію "Союз лівих сил", – рух "Чесно"

Під судову заборону вже потрапили 9 проросійських партій.

Суд заборонив політичну партію "Союз лівих сил", – рух "Чесно"

17 червня Восьмий апеляційний суд м. Львова заборонив партію "Союз лівих сил", яку раніше очолював екснардеп Василь Волга.

Про це на своєму сайті повідомив рух "Чесно" з посиланням на СБУ, яка є стороною у цій справі разом із Міністерством юстиції.

Майно політсили мають передати на користь держави, проте рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді.

“Союз лівих сил” заснований 2007 року. Лідером цієї політичної сили від самого заснування був колишній народний депутат Василь Волга. У 2019 році його змінив Максим Гольдарб, який потрапив до парламенту у 2019 році як мажоритарник від вже забороненої партії "Опоблок".

Особливою активністю партія протягом своєї історії не відзначалась, але помітно активізувалася взимку 2022 року –напередодні повномасштабного вторгнення Росії. 18 лютого лідер партії Гольдарб звертався через посольства США та Великобританії до керівництва цих країн із вимогою відшкодувати заподіяну нашій економіці шкоду через інспіровану ними військову паніку.

"Після цього рішення під судову заборону вже потрапили 9 проросійських політичних партій", – резюмує повідомлення рух "Чесно".

Нагадаємо, нещодавно суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку".

Раніше Мін'юст подав судовий позов про заборону проросійських партій, згаданих у рішенні РНБО.

Перед тим Президент України підписав Закон про заборону діяльності проросійських партій в Україні, а РНБО ухвалила рішення зупинити діяльність проросійських партій.

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