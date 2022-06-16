Президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч президента Румунії Клауса Йоганніса, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца і голови уряду Італії Маріо Драгі.

Зустріч відбулась у Маріїнському палаці. Фото з події оприлюднив Офіс президента.

"Цінуємо вашу солідарність з нашою країною та народом", – повідомив президент.

Оновленно. Андрій Єрмак у Telegram повідомив, що українська сторона передала лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти РФ, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака.

"Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго", – зазначив він.

Візит європейських лідерів відбувся напередодні ухвалення Єврокомісією рішення щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Це перша поїздка Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса до України з початку повномасштабного вторгнення російської армії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що продовольча безпека, зброя та підтримка України – це важливі теми для обговорення між Зеленським та сьогоднішніми високопоставленими гостями.

Фото: Зеленський у Telegram

Фото: Зеленський у Telegram

Фото: Зеленський у Telegram

Фото: Зеленський у Telegram

Фото: Зеленський у Telegram