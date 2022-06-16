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Україна вже отримала від Словаччини пʼять гелікоптерів та боєприпаси до РСЗВ "Град", – Надь

Гвинтокрили відкшодує Європейський фонд миру. 

Україна вже отримала від Словаччини пʼять гелікоптерів та боєприпаси до РСЗВ "Град", – Надь
Град (ілюстративне фото)
Фото: facebook/Міністерство оборони України

Словаччина вже передала Україні чотири гвинтокрили Мі-17, один Мі-2 та боєприпаси до "Градів". Це озброєння вже використовується ЗСУ, пише Aktuality із посиланням на міністра оборони Ярослава Надя.

Надані гелікоптери Словаччині відшкодує Європейський фонд миру. 

"Ця допомога, як і всі попередні поставки, будуть відшкодовані Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним висловленням солідарності ЄС з Україною", – сказав він. 

Нагадаємо, Словаччина є однією з учасниць Комітету щодо оборони України. Його членами є очільники і представники оборонних відомств понад 50 кран. 

Після вчорашнього засідання стало відомо, що від Словаччини українці отримують бойові гелікоптери серії "Мі" та ракетні боєприпаси, артилерію дадуть Канада, Польща і Нідерланди, а Штати нададуть масштабну допомогу з різноманітним озброєнням. 

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