За минулу добу росіяни обстріляли 16 населених пунктів на Донеччині

Є загиблі та поранені.

За попередню добу поліція Донеччини задокументувала 21 воєнний злочин росіян проти мирного населення.

Про це повідомила Національна поліція України на офіційному Telegram-каналі.

Загалом окупанти обстріляли 16 населених пунктів, серед них: м. Авдіївка, м. Покровськ, м. Залізне, м. Костянтинівка, смт Нью-Йорк, с. Времівка, с. Водяне, с. Гришине, с. Костянтинівка, с. Ласточкине, с. Нетайлове, с. Новоселівка Перша, с. Орлівка, с. Піски, с. Тоненьке, с. Хрестище.

Загарбники били крилатими ракетами Х-22, реактивними системи "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією та танками.

Фото: Національна поліція України Обстріли мирних жителів на Донеччині

Лише за один день Росія зруйнувала та пошкодила 56 цивільних об’єктів, серед яких 43 приватні будинки, електропідстанція, метеорологічна станція, будівельне та сільськогосподарське підприємства, господарчі будівлі.

Унаслідок обстрілів є вбиті та поранені мирні жителі.

"Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", – резюмують у Нацполіції.

Нагадаємо, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про нові обстріли Донеччини.

Також LB.ua повідомляло, що за минулу добу росіяни завдали тринадцяти ударів по Донеччині.