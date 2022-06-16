Житомирські десантники знищили дві бойові машини піхоти (БМП-2) російських окупантів.

Про це повідомляють у Telegram Десантно-штурмові війська ЗСУ.

На опублікованому відео зафіксовано як воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ майстерно застосовують вітчизняний ПТРК “Стугна-П” та феєрично спалюють дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2.

“Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштаба ЗСУ з 24 лютого по 16 червня російська армія втратила у війні проти України орієнтовно 32 950 осіб, зокрема 200 – за минулу добу.