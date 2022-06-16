ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон
Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
ГоловнаСуспільствоВійна

Житомирські десантники знищили дві ворожі бойові машини піхоти

Воїни застосували ПТРК “Стугна-П”. 

Житомирські десантники знищили дві ворожі бойові машини піхоти
ПТРК "Стугна-П"
Фото: uprom.info

Житомирські десантники знищили дві бойові машини піхоти (БМП-2) російських окупантів.

Про це повідомляють у Telegram Десантно-штурмові війська ЗСУ.

На опублікованому відео зафіксовано як воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ майстерно застосовують вітчизняний ПТРК “Стугна-П” та феєрично спалюють дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2.

“Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні”, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, за даними Генштаба ЗСУ з 24 лютого по 16 червня російська армія втратила у війні проти України орієнтовно 32 950 осіб, зокрема 200 – за минулу добу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також