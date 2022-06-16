З початку війни військові РФ пошкодили або знищили майже 5 тис. цивільних об’єктів на Миколаївщині, – ОДА

У період з 24 лютого до 16 червня російські війська пошкодили та повністю знищили 4 941 цивільний об’єкт у Миколаївській області.

Про це повідомляє у Facebook Миколаївська ОДА.

Згідно з повідомленням, протягом доби 15 червня збройні сили РФ частково пошкодили або повністю знищили 54 невійськові об'єкти на території Миколаївської області.

Серед пошкоджених та знищених об’єктів – 3 122 житлові будинки, 35 медичних закладів, 212 навчальних закладів, 99 закладів культури, 46 об’єктів промислових підприємств, 631 об’єкт газопостачання, 402 об’єкти електропостачання, 23 об’єкти водопостачання, 71 об’єкт теплопостачання, а також ще 300 інших невійськові об’єкти.

В області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Без газопостачання залишаються 6 656 споживачів.

Станом на 16 червня у 93-х населених пунктах Миколаївського та Баштанського районів відсутнє електро- та водопостачання, а також водовідведення.

Нагадаємо, минулої доби росіяни захопили головний корпус Херсонського університету і обстріляли чотири громади на Миколаївщині.