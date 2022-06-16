Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон
Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку війни військові РФ пошкодили або знищили майже 5 тис. цивільних об’єктів на Миколаївщині, – ОДА

Серед них більшість – житлові будинки.

З початку війни військові РФ пошкодили або знищили майже 5 тис. цивільних об’єктів на Миколаївщині, – ОДА
Руїни будівельного комбінату у Миколаївській області
Фото: Віталій Кім

У період з 24 лютого до 16 червня російські війська пошкодили та повністю знищили 4 941 цивільний об’єкт у Миколаївській області.

Про це повідомляє у Facebook Миколаївська ОДА.

Згідно з повідомленням, протягом доби 15 червня збройні сили РФ частково пошкодили або повністю знищили 54 невійськові об'єкти на території Миколаївської області.

Серед пошкоджених та знищених об’єктів – 3 122 житлові будинки, 35 медичних закладів, 212 навчальних закладів, 99 закладів культури, 46 об’єктів промислових підприємств, 631 об’єкт газопостачання, 402 об’єкти електропостачання, 23 об’єкти водопостачання, 71 об’єкт теплопостачання, а також ще 300 інших невійськові об’єкти.

В області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Без газопостачання залишаються 6 656 споживачів.

Станом на 16 червня у 93-х населених пунктах Миколаївського та Баштанського районів відсутнє електро- та водопостачання, а також водовідведення.

Нагадаємо, минулої доби росіяни захопили головний корпус Херсонського університету і обстріляли чотири громади на Миколаївщині. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також