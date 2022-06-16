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Росіяни розпочали наземний штурм Сєвєродонецька, але повний контроль над містом не отримали, – ISW

Росіяни далі зміцнюють резервні позиції в Запорізькій та Херсонській областях.

Російські війська розпочали наземний штурм Сєвєродонецька та населених пунктів поблизу, але станом на 15 червня не отримали повний контроль над містом.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Окупанти також розпочали здебільшого невдалі наступальні операції навколо траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв’язку до Лисичанська.

Сили РФ продовжили просування по трасі Е40 до Слов’янська та на південний схід від Ізюма.

“Російські та українські війська продовжували бої в північно-східних населених пунктах навколо Харкова”, – йдеться у звітрі.

Росіяни продовжували зміцнювати резервні позиції в Запорізькій та Херсонській областях, одночасно вживаючи оборонних заходів для посилення російської присутності в Чорному морі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Сєвєродонецьк – це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Росіяни зосередили на півночі Луганщини свої основні ударні сили і намагаються атакувати одночасно на девʼяти напрямках.

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