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Правоохоронці вилучають археологічні скарби у колишнього керівника Криму, - ЗМІ

Зокрема, скіфських мечей вилучено більше, ніж в колекції Національного музею історії України.

Правоохоронці вилучають археологічні скарби у колишнього керівника Криму, - ЗМІ
Фото: Укрінформ

Правоохоронні органи виявили велику колекцію археологічних пам'яток та інших цінностей в одному з офісів у центрі Києва. Обшук триває понад добу, ймовірно, археологічні знахідки були знайдені "чорними копачами" у Криму. 

Про це повідомила “Історична правда”.

“Наразі відомо про 240 акінаків - скіфських мечів, візантійські мечі, яких взагалі нема в українських музеях. Для порівняння - у Національному музеї історії України зберігається лише близько 100 таких предметів”, - йдеться у повідомленні. 

В окремій кімнаті зберігались монети античного періоду. 

Зазначається, що археологічні скарби зберігались у поганих умовах, тому потребують детального опису, реставрації та переміщення в нормальні умови зберігання.

 

За інформацією видання, власником колекції є Валерій Горбатов, голова Ради міністрів АРК у 2001-2002 рр., народний депутат в 1994-2006 рр., член Селянської партії, Народно-демократичної партії, "Трудової України", "Відродження регіонів", "Єдиної України", СДПУ(О), СПУ, "Нашої України" та Партії захисників Вітчизни.

Нагадаємо, в Одесі бійці територіальної оборони під час проведення фортифікаційних робіт знайшли античні амфори.

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