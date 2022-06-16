Правоохоронці вилучають археологічні скарби у колишнього керівника Криму, - ЗМІ

Зокрема, скіфських мечей вилучено більше, ніж в колекції Національного музею історії України.

Правоохоронні органи виявили велику колекцію археологічних пам'яток та інших цінностей в одному з офісів у центрі Києва. Обшук триває понад добу, ймовірно, археологічні знахідки були знайдені "чорними копачами" у Криму.

Про це повідомила “Історична правда”.

“Наразі відомо про 240 акінаків - скіфських мечів, візантійські мечі, яких взагалі нема в українських музеях. Для порівняння - у Національному музеї історії України зберігається лише близько 100 таких предметів”, - йдеться у повідомленні.

В окремій кімнаті зберігались монети античного періоду.

Зазначається, що археологічні скарби зберігались у поганих умовах, тому потребують детального опису, реставрації та переміщення в нормальні умови зберігання.

За інформацією видання, власником колекції є Валерій Горбатов, голова Ради міністрів АРК у 2001-2002 рр., народний депутат в 1994-2006 рр., член Селянської партії, Народно-демократичної партії, "Трудової України", "Відродження регіонів", "Єдиної України", СДПУ(О), СПУ, "Нашої України" та Партії захисників Вітчизни.

Нагадаємо, в Одесі бійці територіальної оборони під час проведення фортифікаційних робіт знайшли античні амфори.